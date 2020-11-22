محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول الأسبوع السادس لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) على القناة التعليمية "مدرستنا". ويتضمن الجدول الحصص الدراسية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، في الفترة من يوم الأحد 22 نوفمبر حتى السبت 28 نوفمبر 2020. ولمتابعة القناة، تردد: 12303 أفقي / معدل الترميز: 27500/ معامل تصحيح الخطأ: 5/6 وللإطلاع على الجدول:​

كانت هذه تفاصيل خبر من 4 ابتدائي لـ3 إعدادي.. تعرف على جدول حصص قناة "مدرستنا" للأسبوع السادس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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