شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مالي الانتقالي يلتقي بالمبعوث البريطاني إلى منطقة الساحل والان نبدء بالتفاصيل

التقى الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو، بالمبعوث البريطاني الخاص إلى منطقة الساحل كليم نايلور. وأفاد كليم نايلور في تصريح نشرته الرئاسة المالية، أن محادثاته مع باه نداو، تركزت حول الأمل المتقاسم بشان مسار المرحلة الانتقالية في مالي. وأكد المبعوث الخاص التزام بريطانيا بالمسار الانتقالي في مالي، مضيفًا أنها تستعد لنشر 300 عسكري ضمن القوات الأممية في البلاد، وأن بلاده تلعب دورًا في المجالات الأمنية والدبلوماسية والتنمية في مالي.

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