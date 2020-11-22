شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت نيجيريا 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحية النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 66 الفًا و 128 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند ألف و 167 حالة.

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