شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي: إيران نشرت الفوضى والإرهاب بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

شدد إليوت أبرامز، المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران على أن طهران هي مَنْ قررت نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، ولها علاقة قوية مع تنظيم القاعدة.

وخلال مقابلة خاصة مع النسخة الإنجليزية من «العربية. نت» قال أبرامز: إيران قررت أن تنشر الفوضى وعدم الاستقرار والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوسط آخر، وهي تستفيد من العمل مع عناصر «القاعدة» الذين ينفذون هم أيضًا أعمالًا إرهابية في مناطق مختلفة، والأمر ليس بالمفاجئ، هناك روابط تجمعهم.

وأضاف: إن إيران تريد أن تكون متأكدة من عدم اختفاء القاعدة في المنطقة؛ لأنها تريد استمرار مهاجمة بلدان وأشخاص سبق وهاجمتهم «القاعدة».

رد قوي

كما شدد أبرامز على أن الولايات المتحدة سوف ترد بشكل قوي على أي اعتداء تنفذه إيران أو ميليشياتها على مواطنين أمريكيين.

وأضاف: ليس في نية الرئيس دونالد ترامب خلق صراع جديد في المنطقة وهو أعلن مؤخرًا سحب قوات أمريكية من العراق وأفغانستان، لكننا نعلم جيدًا أن إيران متورطة بأعمال خطيرة في المنطقة وشاهدنا هذا الأمر واضحًا في العراق، وأعتقد أن الأمر واضح للجميع من قبل أن تنشره «نيويورك تايمز».

وتوعد المبعوث الأمريكي إيران أو ميليشياتها في حال تفكيرهم في مهاجمة الأمريكيين وإلحاق الأذى بهم أو قتلهم سيكون هناك رد قوي جدًا.

وعلى لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، جددت الإدارة الأمريكية إصرارها على إجهاض المخططات والمؤامرات الإيرانية، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى ضرورة قطع أذرعها المتمثلة في الميليشيات المسلحة التي يموّلها «الملالي» لتنفيذ أجندتهم الإرهابية، فيما تُعتبر واشنطن جماعة الحوثي امتدادًا لنفوذ طهران في المنطقة.

الضغوط القصوى

وقالت مصادر لرويترز: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستدرج الجماعة في قائمة سوداء في إطار حملة «الضغوط القصوى» على طهران.

والخميس، شدّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتصدي لإيران، وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس: إن واشنطن تتصدى بقوة للتهديدات الإيرانية بفرض عقوبات عليها.

وتابع: تحدثنا عن كيفية حماية المنطقة من النظام الإيراني الذي ما زال الراعي الأول للإرهاب في العالم.

وأطلقت الولايات المتحدة موجة من العقوبات الجديدة على كبار مسؤولي النظام الإيراني تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لمذبحة النظام ضد المتظاهرين في مدينة مشهد نوفمبر 2019 الذين خرجوا في مسيرات حاشدة سلمية ضد الفساد والقمع.

تمديد السماح

في غضون هذا، أعلنت الخارجية الأمريكية، عن تمديد السماح للعراق باستيراد النفط من إيران 45 يومًا فقط، تاركة لإدارة الرئيس دونالد ترامب قرارًا نهائيًا بشأن تمديده أو قطعه تمامًا قبل تنصيب الرئيس الجديد في 20 كانون الثاني.

وقال متحدث باسم الوزارة: إن وزير الخارجية مايك بومبيو مدد الإعفاء 45 يومًا إضافيًا، حسبما نقلت قناة «الحرة» الأمريكية.

وعلى مستوى التردي الصحي في مواجهة فيروس كورونا، قالت متحدثة باسم وزارة الصحة للتليفزيون الرسمي: إن إيران سجلت 479 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 43896.

وسجّلت إيران 13260 حالة إصابة جديدة؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 828 ألفًا و377 إصابة.