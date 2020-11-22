شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: المملكة تتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على أن المملكة تتعامل مع رئيس الولايات المتحدة كصديق، سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً، ومؤكداً أن هناك مصالح مشتركة بين البلدين، وأنه «لم تعمل دولتان في محاربة الإرهاب والتطرف أكثر من واشنطن والرياض»، ولفت إلى أن السعودية هي المفتاح فيما يتعلق بالعالم الإسلامي.

وتوقع الجبير عدم حدوث تغيير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة، معربا في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، الجمعة، عن تطلع المملكة إلى التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وقال: إن السعودية تتعامل مع جميع الإدارات الأمريكية بغض النظر عما إذا كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين.

وأضاف الجبير «إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لديه خبرة سياسية كبيرة، حيث كان في مجلس الشيوخ طوال 35 عاما ثم نائبا للرئيس السابق باراك أوباما».

وأكد وزير الدولة أن السعودية تتعامل مع الرؤساء بمجرد وصولهم للمنصب وليس قبله، مشددا على أن بين السعودية والولايات المتحدة مصالح كبيرة في ملفات كثيرة بالمنطقة والعالم، خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي واستقرار سوق النفط وأمن الطاقة ومحاربة التطرف والإرهاب، مؤكدا أن السعودية هي المفتاح فيما يتعلق بالعالم الإسلامي.