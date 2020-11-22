شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي هندي بنيران من «كشمير» باكستان والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية ديفيندر أناند أن جنديا هنديا قتل أمس السبت جراء قيام القوات الباكستانية بإطلاق النار عبر الحدود في منطقة كشمير.

وأضاف أناند إن الجندي أصيب بشكل خطير في «إطلاق نار لم يسبقه استفزاز» في قطاع راجوري من خط السيطرة وفيما بعد توفي متأثرا بجراحه، وتابع أناند أن القوات الهندية ردت على إطلاق النار.

يشار إلى أن خط المراقبة المسلح بشكل كثيف يمثل حدود تقسم منطقة كشمير المتنازع عليها إلى شطرين أحدهما تديره الهند والآخر باكستان.

خاضت الجارتان المسلحتان نوويا ثلاث حروب، منها اثنتان بشأن كشمير وهي منطقة يطالب كلاهما بأحقيتهما الكلية بها.

وفي الشأن الصحي، أعلنت باكستان عن 42 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 7603 حالات وفاة السبت.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2843 حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 371 ألفا و508، حسبما ذكرت صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية أمس السبت.