شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات أممية في ليبيا.. مبعوث جديد وقائمة سوداء والان نبدء بالتفاصيل

حثت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفانى وليامز مجلس الأمن الدولي، على إدراج كل مَن يعرقل جهود السلام، في قائمة سوداء، بعد أن اتفقت الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار، وتم تحديد موعد للانتخابات.

ويمكن لمجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوًا تجميد الأصول أو حظر سفر الأفراد أو الكيانات.

وقالت وليامز للمجلس: «هذا المجلس له أدوات تحت تصرّفه بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر. أدعوكم لاستخدامها»، وفقًا لـ«رويترز».

إلى ذلك، قرّرت الأمم المتحدة، أمس، تعيين نيكولاي ملادينوف، منسقها الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط، مبعوثًا جديدًا لها إلى ليبيا.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن اعتزامه تعيين الدبلوماسي البلغاري مبعوثًا خاصًا له إلى ليبيا.

وسيتولى ملادينوف أيضًا قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي البعثة السياسية للأمم المتحدة في البلاد.

ومن غير المتوقع أن يُثير المجلس المكوّن من 15 عضوًا أية اعتراضات على هذا الاختيار.

ومن المقرر أن يحل ملادينوف محل الدبلوماسي اللبناني غسان سلامة، الذي استقال بشكل غير متوقع في مارس بعد عامين ونصف العام من العمل، متذرعًا بأسباب صحية.

والشهر الماضي، اتفقت الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار وحدّد المشاركون في المحادثات السياسية الأسبوع الماضي 24 ديسمبر 2021 موعدًا للانتخابات.

وذكرت وليامز أنه رغم إحراز بعض التقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن، لم ينسحب أي من الجانبين بعد من الخطوط الأمامية، كما هو متفق عليه، ولا تزال رحلات الشحن تصل إلى القواعد الجوية التي يسيطر عليها الطرفان.

وفي روما، رحّب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو باعتماد منتدى الحوار السياسي الليبي خارطة طريق تقود إلى انتخابات عامة.

وجدد دي مايو، خلال مكالمة هاتفية أمس، مع وليامز، دعم إيطاليا الكامل لجهود الحوار الليبي الداخلي، بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما أعرب دي مايو عن الأمل بأن تظل العملية السياسية في ليبيا تحت وساطة الأمم المتحدة وعملية برلين وتجنب مبادرات موازية من شأنها إضعاف هذا الإطار المرجعي.

كما رحّب دي مايو بالتطورات الأخيرة في المجالين العسكري والأمني ​​داخل اللجنة العسكرية المشتركة، لا سيما فيما يتعلق بإعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وانسحاب القوات والمقاتلين الأجانب؛ مما يسمى بمثلث سرت.