شكرا لقرائتكم خبر عن صواريخ تصيب كابول ومقتل 3 على الأقل والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون بالشرطة الأفغانية: إن 23 صاروخًا أصابت مناطق سكنية في العاصمة كابول في ساعة الذروة الصباحية، أمس السبت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين. وسقطت الصواريخ قرب الجيب الدبلوماسي بالمدينة وانطلقت صفارات الإنذار من السفارات إثر الهجوم الذي يجيء قبل يومين من مؤتمر رئيسي لمانحي أفغانستان، يُعقد في جنيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان: إن 5 مدنيين قُتلوا في الهجوم وأصيب 21 آخرون، لكن مسؤولًا بوزارة الصحة قال: إنه تم نقل 8 جثث، و31 مصابًا للمستشفى من مكان الهجوم.

وقال أريان: إن «إرهابيين» وضعوا الصواريخ في شاحنة صغيرة وأطلقوها، مضيفًا: «إن التحقيق جار لمعرفة كيف دخلت العربة المدينة».

وصوّر بعض السكان لقطات أثناء إطلاق الصواريخ ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت بعض الصور المنتشرة على فيسبوك سيارات وقد لحقت بها أضرار وفجوة في جانب مبنى.

ونفت حركة طالبان أي دور لها في الهجوم.