شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 358 إصابة جديدة بكورونا و 14 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس السبت، تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 14 حالة جديدة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة بخروج 98 متعاف من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101783 شخصا حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 112676 حالة و 6535 حالة وفاة.