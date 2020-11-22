الاتحاد الكردستاني يجمد احد اعضائه وينذر رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء في الاقليم

وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365 إن "قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني عقدت اجتماعا لبحث الاوضاع في الاقليم، مشيرا الى ان "الاجتماع تمخض عنه عدد من القرارات بينها تجميد عضوية ملا بختيار".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "قيادات الاتحادي وجهت انذار لكل من رئيس البرلمان وقوباد طالباني لمخالفتهما قرارات القيادة".