وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365 إن "قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني عقدت اجتماعا لبحث الاوضاع في الاقليم، مشيرا الى ان "الاجتماع تمخض عنه عدد من القرارات بينها تجميد عضوية ملا بختيار".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "قيادات الاتحادي وجهت انذار لكل من رئيس البرلمان وقوباد طالباني لمخالفتهما قرارات القيادة".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الكردستاني يجمد احد اعضائه وينذر رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء في الاقليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.