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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر تفتح معبر رفح 3 أيام استثنائيا مع إجراءات وقائية
الأحد 22 نوفمبر 2020
الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء السبت، عن فتح معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية.
وقالت الوزارة التي تديرها حركة حماس، في تصريح مقتضب: إن المعبر سيفتح في الاتجاهين ثلاثة أيام استثنائيًا من الثلاثاء حتى الخميس (24-26 نوفمبر).
وذكرت أن الهيئة العامة للمعابر ستنشر تفاصيل وكشوفات السفر في وقت لاحق.
وكانت السلطات المصرية فتحت معبر رفح أربعة أيام مطلع هذا الشهر (2-5 نوفمبر).
وغادر القطاع 3171 مسافرًا خلال المدة المذكورة، في حين وصل 1337 آخرون.
وقالت مصادر محلية: إن إجراءات وقائية متعلقة بالسلامة ستتخذ خلال فتح المعبر لضمان سلامة المسافرين، يشمل ذلك إلزام المسافرين بإجراء فحص كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
وأغلقت السلطات المصرية بالتوافق مع حركة حماس، المعابر في منتصف مارس/آذار الماضي في إطار الإجراءات الوقائية تحسبا من تفشي فيروس كورونا، ومنذ ذلك التاريخ تفتح السلطات المصرية المعبر بين الحين والآخر، لمرور الحالات الإنسانية والعالقين.
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