شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة كابول.. 23 صاروخاً و39 قتيلاً وجريحاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هزت 23 صاروخاً العاصمة الأفغانية كابول صباح أمس (السبت)، وخلفت العملية الإرهابية 8 قتلى ونحو 31 جريحاً. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان هذه المعلومات. وأضاف عريان أن القذائف أطلقت من سيارتين واستهدف أيضاً منطقة وزير أكبر خان الفاخرة في العاصمة، التي تضم بعثات دبلوماسية. فيما أكدت مصادر موثوقة أن أحد الصواريخ أصاب السفارة الإيرانية دون خسائر في الأرواح.وعلى غير عادتها سارعت حركة طالبان لإصدار بيان نفت فيه مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة ينشط فيها تنظيم «داعش»، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات الأخيرة في كابول، بما في ذلك هجومان مدمران على مؤسسات تعليمية أسفرا عن مقتل أكثر من 50 شخصاً، العديد منهم طلاب. وإضافة إلى الجماعات المتمردة، هناك العديد من أمراء الحرب المدججين بالسلاح مع مليشيات يعيشون في كابول مع عداوات طويلة الأمد ضد بعضهم البعض.

الانفجارات وقعت في أجزاء مكتظّة بالسكّان في العاصمة الأفغانيّة، بما في ذلك بالقرب من المنطقة الخضراء في وسط كابول وفي أحد الأحياء الشماليّة.