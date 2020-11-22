شكرا لقرائتكم خبر عن قيود جديدة في العالم لاحتواء «كورونا» تزامناً مع قمة العشرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزامناً مع قمة العشرين وبانتظار اللقاحات، تتجه عديد دول العالم إلى مزيد من القيود، فقد وصلت أعداد المصابين عالمياً إلى 57.55 مليون مصاب، في حين بلغ إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و371487 حالة، وتتخوف دول العالم من موجة تفشي واسعة مع دخول الشتاء. إلى ذلك، شرعت دول كثيرة بفرض المزيد من القيود، ففي تورونتو كبرى مدن كندا قالت السلطات إنها ستفرض العزل في جزء كبير من المدينة وضواحيها اعتباراً من غد الاثنين. وقالت الحكومة إنها تتوقع شهوراً صعبة قادمة، وأعلن رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد خلال مؤتمر صحفي: كنت واضحاً بشأن هذا، الوضع خطير جداً ويتطلب اتخاذ إجراءات أكثر، وسيخضع سكان إيرلندا الشمالية لإغلاق لمدة أسبوعين إضافيين، في وقت أغلقت المطاعم والمقاهي في عدة مناطق في مقاطعة ويلز أبوابها لثلاثة أسابيع مقبلة.

ودخل الوباء في الولايات المتحدة مرحلة «تسارع مطرّد» مع تسجيل أكثر من 197 ألف إصابة جديدة و1800 وفاة في البلاد خلال 24 ساعة، غداة الإبلاغ عن أكثر من 2200 وفاة أيضاً وهي عتبة لم تتخطها البلاد منذ أشهر.

ونتيجة لذلك خضع سكان كاليفورنيا اعتباراً من أمس السبت لحظر تجول ليلي يستمر شهراً. أما في نيويورك، فقد أغلقت المدارس رغم استياء عدد كبير من الأهالي ودُعي الأمريكيون إلى الامتناع عن السفر خلال عطلة عيد الشكر، وهي مناسبة تجتمع فيها العائلات في الولايات المتحدة وتكتظ خلالها المطارات والطرق.

الهند غرامات وحظر

وتخطت الهند وهي من بين الدول الأكثر تضرراً من الوباء، عتبة تسعة ملايين إصابة بالوباء وتسجل رسمياً أكثر من 132 ألف وفاة، لكن يُخشى أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع.

وقررت السلطات في نيودلهي زيادة الغرامات بحق الذين لا يضعون كمامات بمقدار أربعة أضعاف، فيما تفرض مدينة أحمد أباد عاصمة ولاية غوجارات حظر تجول ليلي لمدة غير محددة.

فرنسا والسويد

في فرنسا، تم تجاوز ذروة الموجة الثانية على الأرجح، وفق ما أعلنت السلطات الصحية. وتحدث مسؤول في مجال الصحة عن «مخرج من النفق» مع بدء توزيع اللقاحات قريباً. ويثير ذلك أملاً لدى قطاع النقل الجوي بعد أن أغرقه الوباء في أزمة تاريخية.

وسجلت السويد التي تتبع استراتيجية أقل صرامة من دول أوروبية أخرى، حصيلة إصابات قياسية بلغت 7240 إصابة. وبدأت حملات فحوص واسعة في النمسا التي طلبت سبعة ملايين فحص سريع، وفي منطقة جنوب تيرول التي تتمتع بحكم ذاتي في أقصى شمال إيطاليا.

الصين حالات جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس السبت، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني بتراجع عن 17 حالة سجلت في اليوم السابق. وقالت إن سبعاً من تلك الحالات منقولة محلياً وباقي الحالات التسع واردة من الخارج.

وأضافت اللجنة في بيانها اليومي أنها سجلت 18 حالة إصابة جديدة بلا أعراض في 20 نوفمبر ارتفاعاً من 14 حالة في اليوم السابق. (وكالات )