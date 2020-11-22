شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تغرق شوارع بغداد وتجتاح المنازل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعرضت أغلب شوارع مناطق العاصمة العراقية بغداد أمس السبت، إلى أمطار غزيرة جداً أدت إلى غرق الشوارع ودخول مياهه الأمطار إلى المنازل في بعض المناطق، ما جعل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوجّه بشكل فوري وزارات الدفاع والداخلية والأعمار والإسكان والموارد المائية والعمليات المشتركة وعمليات بغداد و«الحشد الشعبي» وجهاز مكافحة الإرهاب لتوزيع الجهد الهندسي والفني على أحياء بغداد التي حصلت اختناقات في تصريف المياه وتحت إشراف وتوجيه الخطة المركزية لأمانة بغداد.

على صعيد ذي صلة قال اللواء يحيى رسول، الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان، «انطلاقاً من الواجب الإنساني والوطني، ومن أجل الإسهام في تخفيف العبء على المواطنين بعد امتلاء عدد من شوارع بغداد بالمياه نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة باشر الجهد الهندسي والخدمي في تشكيلات قيادة عمليات بغداد، وبإيعاز من قبل قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي بسحب مياه الأمطار، وحسب الأسبقية والأولوية». وأضاف، «سيستمر هذا العمل الخدمي الذي تقوم به القيادة وكل قطعاتها خلال الساعات والأيام المقبلة».

وفي ذات السياق قال رئيس منبئين جويين أقدم محمود عبد اللطيف، إن «الأمطار التي هطلت في العاصمة بغداد ناجمة عن اندماج منخفضين»، مبيناً أن «الأمطار المتساقطة في بغداد خلال 3 ساعات بلغت 67.7 ملم». وأضاف، أن «هناك احتمالية حدوث سيول في بعض المناطق الشرقية بسبب الأمطار الغزيرة».