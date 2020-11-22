شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تتوعد تركيا بعقوبات أوروبية بسبب سلوكها «غير المقبول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، أمس السبت، من أن المجلس الأوروبي المقبل سينظر في مسألة تركيا وقد يفرض قيوداً عليها بسبب سلوكها «غير المقبول» في ناجورني كاراباخ، في وقت أصدرت أنقرة إخطاراً ملاحياً «نافتكس» لمواصلة أنشطة المسح للسفينة «أوروتش ريس» في شرق المتوسط حتى 29 الجاري، بحسب صحيفة «إيكاثيميرني اليونانية»، أمس السبت، فيما دانت اليونان، سلوك تركيا الاستفزازي، وتنقيبها في الجرف القاري اليوناني.

وخلال مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر»، قال ريستر «نحن نرغب في أن تتغير تركيا وتغير سلوكها التوسعي في شرق البحر المتوسط مع عمليات التنقيب التي تقوض السيادتين القبرصية واليونانية».

كما دعا ريستر تركيا إلى «وقف هذا السلوك خصوصاً في شمال إفريقيا، حيث يتم تهريب الأسلحة» و«التوقف عن استخدام قضية الهجرة ضد أوروبا، نحن نعلم جيداً أنها تلعب على ذلك الوتر وهذا لم يعد ممكناً».

وتابع أن «تركيا شعب عظيم، دولة عظيمة نريد أن تكون بيننا علاقات دبلوماسية واقتصادية لكن يجب أن نقيم معها حواراً مبنياً على الصراحة لأننا لا نستطيع الاستمرار على هذا المنوال».

ولفت إلى أن «هذا هو الخطاب الذي تحمله أوروبا وليس فرنسا فقط، وهذا هو السبب في أنه مرة أخرى في المجلس الأوروبي المقبل، ستتم معالجة المسألة التركية لنرى كيف يمكن أن نزيد الضغط عليها أكثر بقليل أو حتى أكثر بكثير، لأن سلوك تركيا، خصوصاً في ما يتعلق بأزمة ناجورني كاراباخ، غير مقبول».

إلى ذلك، أصدرت تركيا إخطاراً ملاحياً «نافتكس» لمواصلة أنشطة المسح للسفينة «أوروتش ريس» في شرق المتوسط حتى 29 الجاري، بحسب صحيفة «إيكاثيميرني اليونانية»، أمس السبت.

وقالت الصحيفة إن الإخطار يغطي «منطقة تصل إلى 6 أميال بحرية جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية».

وردّت اليونان على هذا الإجراء عبر إرسال إخطار بحري جاء فيه إن «النشاط التركي غير القانوني يقع في منطقة ضمن المياه الإقليمية اليونانية».

ودانت اليونان، أمس، سلوك تركيا الاستفزازي في البحر المتوسط، وتنقيبها في الجرف القاري اليوناني.

ودعت اليونان عبر بيان لوزارة الخارجية، إلى سحب سفينة التنقيب الخاصة بها على الفور من الجرف القاري للبلاد.

وأكد البيان، أن إسطنبول تتجاهل دعوات المجتمع الدولي من خلال تمديد عمليات التنقيب.(وكالات)