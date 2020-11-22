شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة صحة الأطفال خلال «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

تحت رعاية قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تستضيف إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر «صحتي 2020»، الذي يشارك فيه نخبة من قادة القطاع الصحي محلياً وإقليمياً وعالمياً، و23 متحدثاً من أبرز الأطباء العرب والأجانب داخل الدولة وخارجها.

ويضم المؤتمر، الذي يعقد من 24 إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني، تحت شعار: «بيئة معززة لصحة الأطفال واليافعين خلال جائحة (كوفيد -19)»، جدول أعمال حافلاً بالكلمات الرئيسية والجلسات النقاشية والحوارية العلمية، يقدمها نخبة من أبرز قادة القطاع الصحي، بمن فيهم الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة داليا السمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور خالد سعيد، المستشار الإقليمي للصحة النفسية والإدمان، والدكتور هشام حمودة، أستاذ مساعد في جامعة هارفرد، والدكتورة ابتهال فاضل، رئيسة التحالف العالمي للأمراض غير السارية لإقليم الشرق المتوسط.

ويضيء المؤتمر على أهم التجارب العالمية المعتمدة في تحقيق عودة آمنة للمدارس في ظل جائحة «كوفيد- 19»، وطرق تعزيز الصحة البدنية والتغذوية للأطفال واليافعين، وتحديات الصحة النفسية أثناء الجائحة والأثر النفسي للتباعد والتعلم عن بُعد، وآلية الاستعداد والتأهب للطوارئ والأزمات، وكيفية العمل على مكافحة الظواهر السلبية في البيئة المدرسية، وطرق التعامل مع الأطفال واليافعين الذين يعانون الأمراض المناعية والمزمنة، وسبل الحد من الأمراض المعدية ضمن المجتمع المدرسي؛ بهدف توفير بيئة مدرسية صحية ومعززة للسلوك الصحي للأطفال واليافعين، إضافة الى ورش تخصصية للإعلاميين تقدمها شبكة «انترنيوز» الدولية، عن دور الإعلام في تعزيز جهود الدول في مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا».