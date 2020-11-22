سلطان بن خليفة: التطوع واجب والتزام أخلاقي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، على مواكبة مؤسسة تحقيق أمنية من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الداعمة،

قال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة إن العمل التطوعي واجب والتزام أخلاقي ومجتمعي وحق إنساني في التكافل وركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع وممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح.

وثمن سموه جهود المؤسسة المبذولة لتحقيق أحلام الأطفال المرضى، مشيداً بحيوية مشاريعها في الدولة التي تسهم باستمرار في إطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع الإنسانية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الذي أقيم بقصره بأبوظبي من قبل مؤسسة «تحقيق أمنية».. تقديراً لدعمه المتواصل على مدى السنوات العشر المُنصرمة من عمر المؤسسة.

حضر حفل التكريم هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» وحمدان الكعبي وطارق الفندي الشامسي عضوا المجلس الاستشاري للمؤسسة، وعدد من موظفي المؤسسة والفنانة الإماراتية عزة القبيسي التي شاركت في الإشراف على تصميم الدرع التذكارية للمؤسسة.

وفي نهاية الحفل سلَّمَ الرئيس التنفيذي، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة، الدرع التذكارية للمؤسسة التي أبدعتها أنامل أطفال المؤسسة بإشراف عزّة القبيسي. (وام)

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