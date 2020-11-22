شكرا لقرائتكم خبر عن «بودكاست الشباب العربي» منصة لتطوير المحتوى الإبداعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز الشباب العربي عن إطلاق «بودكاست الشباب العربي» كمنصة جديدة في متناول الشباب العربي؛ تسهم في تطوير محتوى عربي إبداعي، بالاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقاتها الحديثة، ويقدم مساحة إبداعية جديدة مفتوحة للشباب؛ للتعبير عن تطلعاته وأفكارهم الملهِمة، وتسليط الضوء على القضايا التي تهمه بصيغة حلقات بودكاست قصيرة مكثّفة من مختلف البلاد العربية، تقدم المعرفة والفائدة.

ويطلق المركز «بودكاست الشباب العربي» ضمن المكتبة الصوتية التابعة له، والتي تتضمن مخزوناً نوعياً من الكتب المسموعة والمحتوى المعرفي الصوتي المتاح مجاناً باللغة العربية للشباب في أي وقت وحيثما كانوا في مختلف أنحاء العالم.

وقالت شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي: «مع تطور التكنولوجيا تتنوع الوسائط المتاحة للشباب العربي لتحويل أفكاره الإبداعية إلى واقع، والاستفادة من الأدوات المتاحة في متناوله والتعبير عن المواضيع التي تهمه بوسائل تفاعلية جديدة، كما أن المبادرات الهادفة التي توسع مساحة الإبداع لدى الشباب العربي بما في ذلك تلك التي تعتمد استخدام الأدوات الرقمية؛ تجعله أكثر قدرة على تحقيق ذاته وإبراز إمكاناته وتفعيل قدراته الكامنة وإثراء المحتوى المتوفر باللغة العربية على المنصات الرقمية».

من جانبه، قال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في المركز: تقوم مبادرات المركز على مبدأ: من الشباب وإلى الشباب وبمجهود الشباب، وبودكاست الشباب العربي هي مبادرة جديدة في هذا السياق يقدمها شباب متميز مبدع من مختلف البلاد العربية.