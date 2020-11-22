«ديوا» تضيف جائزة جديدة إلى سجلها الحافل بالإنجازات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) جائزة جديدة إلى سجلها الحافل بالإنجازات العالمية؛ بعد فوزها بجائزة «أفضل تقنية مبتكرة للطاقة للعام 2020» ضمن الدورة الـ16 من «جوائز آسيا للطاقة»، وذلك عن نظام التحكم الذكي في التوربينات الغازية في محطات إنتاج الطاقة، الأول من نوعه على مستوى العالم.

وطور النظام فريق من مهندسي الهيئة بقيادة خبراء إماراتيين، وبالتعاون مع خبراء من «سيمنس»، ويجمع النظام بين علوم الديناميكا الحرارية وتقنيات «التوأمة الرقمية» و«الذكاء الاصطناعي» و«تعلم الآلة» للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية في المحطة «إم» في جبل علي. وأسهم نظام التحكم الذكي في رفع كفاءة التوربينات، وزيادة قدرتها الإنتاجية، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الضارة. وسيسهم النظام لدى تطبيقه في جميع التوربينات الغازية بالمحطة «إم» في تحقيق وفورات مالية بقيمة 17 مليون درهم سنوياً.

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة، عن سعادته بالإنجاز الجديد، مؤكداً التزام الهيئة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

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