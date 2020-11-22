شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة القصيص تكشف غموض جريمة قتل آسيوي لزميله والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

كشفت شرطة القصيص بمشاركة الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، غموض جريمة قتل شاب آسيوي داخل غرفته في منطقة المحيصة بالقصيص.

قال العميد عبدالحليم محمد أحمد الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص، إن القسم تلقى بلاغاً من شاب آسيوي يفيد أنه وجد زميله مقتولاً بغرفته في منزله عند عودته من صلاة الفجر، وتوجه على الفور برفقة فريق البحث والتحري إلى مكان الجريمة ولم يجدوا قرينة واحدة في المكان، تقود إلى تحديد هوية القاتل، خاصة عدم وجود إصابات دفاعية بجسد المجني عليه.

وأضاف: بعد المعلومات التي تفيد بعدم وجود عداوة سابقة بين المجني عليه وأي شخص وعدم وجود أي دليل يوضح هوية القاتل وخلال استجواب الصديق المبلغ عن الحادث اكتشف بقعة دم صغيرة على ملابسه وتم مواجهته وتحليل تلك البقعة الصغيرة التي ثبت أنها من دم القتيل.

واعترف أنه انتهز فرصة نومه وجثم عليه واستخدم بندقية هوائية في ضرب المجني عليه على رأسه حتى فارق الحياة نتيجة خلافات بينهما، وتعمد المجني عليه التحدث عنه بسوء، وحاول إخفاءها لاحقاً قبل أن يقبض عليه وقام بتنظيف كل شي وذهب لأداء صلاة الفجر لإثبات أنه كان خارج المنزل ثم أتى إلى المنزل وأبلغ عن الحادث، وأرجع جريمته إلى أن المجني عليه كان يتحدث عنه دائماً بالسوء بأمور خادشة للشرف.

وأكد العميد عبدالحليم محمد أحمد الهاشمي، أن شرطة دبي ستكون بالمرصاد وستتعامل بحزم مع كل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.