استئناف محاكمة 11 متهما في التخابر مع داعش اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تستأنف الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع داعش".
كان النائب العام أحال المتهمين إلى المحاكمة لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
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