مصدر أمنى ينفى انتشار فيروس كورونا بين نزلاء السجون ويكذب ادعاءات الإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الإدعاء بإنتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون، مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة.

وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنه لم يتم رصد ثمة حالات إصابة، وتابع بقوله: "بتاريخ 10/ 3/ 2020 تم تعليق الزيارة بكافة السجون والليمانات التابعة لقطاع السجون، حرصاً على الصحة العامة للنزلاء، ووفقاً لقانون تنظيم السجون، وتم إعادة إستئناف الزيارات بتارخ 22/ 8 /2020 مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والصحية.

كما أكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام فى محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية داخل السجون.