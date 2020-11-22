احتفال في سرادق عزاء وإعدام.. مشهد نهاية قصة "شما وأبو حريرة" بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

يستعد أهالي قرية شما في مركز أشمون في محافظة المنوفية، الأحد، لتنظيم عزاء شعبي، احتفالًا بتنفيذ حكم الإعدام في المتهم بقتل "محمد عيسى" الذي لقي مصرعه قبل 4 سنوات في الواقعة التي عُرفت إعلاميًا حينها بـ"ضحية الشهامة".

تعود أحداث القضية إلى عام 2011، بعدما اتهام أحد أفراد عائلة "أبو حريرة" على قتل أحد الأهالي، وسرعان ما احتشد أهالي القرية وأحرقوا منزله، لكن أفراد العائلة ردوا بإطلاق الأعيرة النارية، وقُتِلَ من الأهالي 5 أشخاص بينهم سيدة وطفل، وأصيب آخرون.

وعادت القضية للواجهة مرة أخرى عام 2016 عقب صدور حكم ببراءة أبناء عائلة أبو حريرة، وعادوا للقرية مجددًا بعد بضعة سنوات من النفي خارجها، إذ اتفق الأهالي في جلسة صلح شهيرة، على نفي العائلة من القرية وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة، لكن أفراد العائلة لم يلتزموا بذلك عقب الحكم بالبراءة.

رفض "محمد عيسى" عودة أفراد العائلة، واجتمع مع أهل قريته وهتفوا: "لا إله إلا الله أبو حريرة عدو الله"، لكن المتهمون استدرجوا "عيسى" وقتلوه في منطقة نائية بالقرية.

حادثة القتل أشعلت فتيل الغضب، وتحركت وقفات تضامنية في مناطق عدة بالمنوفية.

ونجحت قوات مديرية أمن المنوفية في ضبط المتهمين، الذين واجهوا تهمًا بالقتل العمد مع الإصرار والترصد لـ"محمد عيسى العليمي"، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وقضت محكمة جنايات شبين الكوم، بالإعدام شنقا لـ"سامح علي أبوحريرة" المتهم بقتل محمد عيسى العليمي، والمؤبد لـ7 آخرين من أفراد العائلة وبراءة 4 أشخاص، وأيدت محكمة النقض القرار الصادر من محكمة الجنايات.