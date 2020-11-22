اتهام أب بتعذيب طفلته بـ"مية نار".. والجدة: "حق حفيدتي لازم يرجع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لضبط أب متهم بتعذيب طفلته في مركز أوسيم، شمال المحافظة.

البداية تعود إلى تقدم "عواطف.أ." جدة الطفلة ساندي "3 سنوات" ببلاغ إلى قسم شرطة أوسيم تتهم والد حفيدتها بتعذيبها.

وجاء في المحضر أن خلافات أسرية بين الزوجين انتهت بترك الأم لمنزل الزوجية منذ عامين، واستقرار الطفلة مع أبيها.

وعن الواقعة، قالت الجدة إن أحد الجيران أبلغوها بسوء حالة حفيدتها "ساندي" الصحية.

توجهت الجدة إلى قسم الشرطة واتهمت الأب بتعذيب حفيدتها. على الفور توجهت قوة من القسم إلى منزل الأب وتبين عدم تواجده.

وعُثر على الطفلة بها إصابات عبارة عن حروق بفروة الرأس إثر إلقاء الأب ماء نار على رأسها.

وناشدت الجدة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الأب المتهم "حق بنت بنتي لازم يرجع.. ماليش غير ربنا".

وتحرر المحضر الذي حمل رقم ١٧٠٧٥ لسنة 2020، وأخطرت النيابة التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقه.