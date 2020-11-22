"الدائرة المشمشية".. سخرية من أعمال "تطوير بنها".. والمحافظ يرد -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

حالة من الاستياء والسخرية سادت بين أهالي في مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بسبب الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة والتي تشمل تطوير شامل للمدينة بتكلفة 38 مليون جنيه.

وأكد عدد من الأهالي، أن أعمال التطوير غير مطابقة للمواصفات، وقضت على المظهر الجمالي للمدينة، بالإضافة إلى تعطيل أشغال المواطنين، دون الحاجة الفعلية لذلك، وتأخر الانتهاء من الأعمال، حسب مواطنين.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من صور أعمال التطوير، مصحوبة بتعليقات ساخرة على ما يجرى تنفيذه من أعمال.

وقال "أحمد عبد الباسط"، أحد المواطنين، معلقًا على صورة لدوران نافورة يجرى إنشائها "دوران رأس الرجاء الصالح.. لو بتاع كنافة مش هيعمل كده".

وأضاف "حمادة عبدالمنعم"، معلقًا أيضًا على أعمال التطوير، "الدايرة المشمشية حلوة بس شقية.. طيب كنا جبنا جنيه حديد ولفيناها عليه".

من جانبه طالب كامل السيد، أمين حزب التجمع بالقليوبية، وأحد مواطني المدينة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بعمل مصافي لتصريف الأمطار على أن ترصف الشوارع بميل يؤدي لانسياب مياه الأمطار في تلك المصافي، والتشديد على عمال النظافة بالاهتمام بتنظيف تلك الشوارع جيدا، مع صدور قرار بتجريم سد هذه البلاعات، خوفًا من أن تصيبنا السيول فنغرق وتغرق العاصمة.

من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن أعمال البنية التحتية قاربت على الانتهاء، والشروع فى أعمال الأسفلت.

وأشار محافظ القليوبية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن الأعمال تأخرت لأن هذه الشوارع لم يمتد إليها يد التطوير في بنيتها التحتية منذ سنوات طويلة، وكان لزامًا على المحافظة عمل تطوير كامل للبنية التحتية قبل الرصف، حتى لا يجري الحفر في هذه الشوارع مرة أخرى.

وأكد أن محافظة القليوبية أضافت ميزة جديدة وكبيرة للشارعين غير مسبوقة في أي مدينة من مدن القليوبية، حيث جرى تكليف شركة الكهرباء بإلغاء الأسلاك الكهربائية الهوائية والاستعاضة عنها بشبكة كابلات أرضية كاملة بالقواطع وغرف التفتيش وأعمال العزل الأرضي والتوصيلات المنزلية، ما جعل العمل يتأخر فى الطريقين لحين إنجاز أعمال الكهرباء التى تتكلف وحدها حوالى 20 مليون جنيه للشارعين.