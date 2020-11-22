1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر

سجلت الجزائر، اليوم السبت، 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الوقت الذي تماثل فيه 602 مريضا للشفاء، وفقًا لموقعروسيا اليوم.
وفي موجز صحفي قال الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، إن إجمالي الحالات المؤكدة
كما ذكر أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 2258 حالة، وأن 52 مريضا يعالجون حاليا في وحدات العناية المركزة.
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