إيطاليا: حملة تطعيم ضد كورونا أواخر يناير المقبل

تستعد إيطاليا، لإطلاق حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا أواخر يناير المقبل، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف وزير الصحة الإيطالي روبرتوسبيرانتزا، أن الحملة "ستكون لا سابقة لها، وستتطلب تعبئة غير عادية للموارد".
واعتبر أن "اللقاحات تمثل تقدما هائلا في تاريخ البشرية" ودافع عن استخدامها رغم وجود بعض المعارضة الملحوظة لها في البلاد ولم يحدد نوعية اللقاحات التي سيتم استخدامها في حملة التطعيم.
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