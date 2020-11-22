مجموعة العشرين: لن ندخر جهدا لضمان وصول لقاحات كورونا بأسعار معقولة

أكدت مجموعة العشرين في مسودة بيان لقائها الذي عقد اليوم، أنها لن تدخر جهدا لضمان وصول لقاحات فيروس كورونا بأسعار معقولة ومنصفة لجميع الناس، بما يتفق مع التزامات الأعضاء لتحفيز الابتكار، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ووشددت على أنها لا تزال مصممة على دعمالبلدان النامية في تحدياتها، مشيرة إلى أنها ملتزمة بتلبية احتياجات التمويل العالمية المتبقية، وشجعت بنوك التنمية متعددة الأطراف على بذل المزيد من الجهود لتعزيز الدعم المالي للبلدان.
ولفتت إلى أنها ستعمل على ضمان ألا
ودعت البنك الدولي إلى توسيع نطاق عمله والمساعدة في تعبئة التمويل الخاص للبلدان النامية منخفضة الدخل، مؤكدة أنها ملتزمة بتحسين التأهب الوبائي العالمي والوقاية والكشف والاستجابة.
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