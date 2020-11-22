الرئيس الصيني: لابد خلق آلية موحدة لتحديد بؤر كورونا في العالم

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمته خلال قمة مجموعة العشرين، على أهمية خلق آلية دولية موحدة على أساس بيانات اختبارات كورونا، لتحديد مواضع المرض وبؤره في دول العالم، وفقًا لموقع روسيا.
وأوضح أن هذه الآلية ستستند إلى نتائجاختبارات الحمض النووي على شكل رموز QR المعترف بها دوليا ولم يقدم تفاصيل أخرى عن هذا النظام.
ومن المعروف أن "الكود الصحي" يستخدم في الصين منذ الربيع الماضي ويوجد لدى كل
ويجمع الكود بيانات حول مكان تواجد الشخص ويوضح مدى أمان هذه المناطق من وجهة نظر الوضع الوبائي حيث يشار إليها باللون الأخضر أو البرتقالي أو الأحمر.
ويمكن الدخول إلى أي مبنى أو حافلة نقل أو حضور حدث عام إذا كان "رمز الصحة" أخضر.
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