بايدن.. أكبر رئيس في تاريخ أميركا

سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

بلغ الرئيس المنتخب جو بايدن 78 عاما، أمس الأول، بينما سيتولى زمام قياد الولايات المتحدة التي تعيش أسوأ أزمة صحية عامة منذ قرن، ومعدلات بطالة عالية، وذلك في غضون شهرين.

وبينما يحاول بايدن الذي يواصل إرساء قواعد إدارة الرئاسة المقبلة عبر تعيينات في مناصب رسمية، سيحاول تأكيد إنجاز آخر، وهو أن يثبت للأميركيين أن العمر ليس سوى رقم وأنه قادر على أداء الوظيفة.

وسيؤدي بايدن اليمين الدستورية باعتباره أكبر رئيس في تاريخ البلاد، ليحل محل رونالد ريغان، الذي ترك البيت الأبيض في عام 1989 عندما كان يبلغ من العمر 77 عاما و349 يوما.

أمضى الرئيس المنتخب عيد ميلاده في ولاية ديلاوير بالعمل خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك لقاء مع اثنين من كبار الديمقراطيين في الكونغرس، وهما رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والسناتور تشاك شومر.

وكان عمر وصحة كل من بايدن والرئيس دونالد ترامب الذي يصغر الأول بأربع سنوات، يلوح في الأفق طوال السباق خلال الانتخابات الرئاسية، الذي تحدد من قبل الناخبين الأصغر سناً والأكثر تنوعاً.

وطوال الحملة الانتخابية، لم يفوت ترامب (74 عاما) فرصة لتسليط الضوء على زلات بايدن والقول إن المرشح الديمقراطي يفتقر إلى الذكاء العقلي لقيادة الولايات المتحدة.

وقال أستاذ الاتصالات بجامعة ولاية ميسوري، بريان أوت، إن بايدن لم يكن مثيراً للإعجاب بصفته ناشطا، لكنه أثبت فعاليته في تصريحاته منذ يوم الانتخابات.

وقال أوت إن خطاب فوز بايدن كان مؤثراً، وظهر تعاطفه في مناقشة افتراضية عقدها في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع العاملين بمجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.

وتابع أوت: «خطاب الحكم على عكس خطاب الحملات الانتخابية، هو خطاب تعاوني وليس عدائي». وقال بيكر إن عمر بايدن المتقدم نسبياً يعطي أيضاً أهمية أكبر لكفاءة موظفيه، مع اختياره للسيناتور كامالا هاريس، التي تصغره بنحو 20 عاما، لتكون نائبة للرئيس المنتخب، حيث وصف بايدن نفسه بأنه رئيس انتقالي لكنه لم يستبعد الترشح لولاية ثانية.

وصف كيفين أوكونور، وهو الطبيب الخاص بالرئيس المنتخب، في تقرير طبي أصدرته الحملة في ديسمبر الماضي، بأن بايدن «يتمتع بصحة جيدة ونشاط مناسب لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح، بما في ذلك الشخصيات التي ستشغل المناصب المهمة».

وأفاد أوكونور أن بايدن يمارس الرياضة لمدة 5 أيام في الأسبوع، في حين قال الرئيس المنتخب لمؤيديه إنه اعتمد خلال الوباء على التدريبات المنزلية التي تتضمن رياضات مختلفة.

وفي عام 1988، عانى بايدن من تمدد الأوعية الدموية الدماغية المهددة للحياة، وأشار أوكونور في تقريره إلى أن بايدن يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب، لكنه لم يتطلب أي دواء أو علاج آخر، فيما أجرى عملية إزالة مرارة في عام 2003.