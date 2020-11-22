واشنطن تمنح العراق إعـفاءً جديداً من عقوباتها المفروضة على إيران

سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد) صرح مسؤول عراقي، أمس، بأن واشنطن منحت العراق إعفاءً جديداً من العقوبات التي تستهدف دولاً وكيانات تتعامل مع إيران، لمدة 45 يوماً فقط، أي حتى قبل أيام من تنصيب جو بايدن في البيت الأبيض. وتشكل واردات الغاز والكهرباء الإيرانية حول ثلث استهلاك العراق الذي تراجعت بنيته التحتية منذ سنوات ولم تعد تتمتع بالقدرة أو الصيانة اللازمتين لضمان الاستقلال في مجال الطاقة لسكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة. ومنذ أن أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران في نهاية 2018، مددت باستمرار المهل الممنوحة لبغداد للعثور على مصادر استيراد أخرى.

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