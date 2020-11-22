إحباط محاولة تهريب صواريخ وأسلحة للعراق

سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد) أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس، إحباط محاولة تهريب صواريخ «كاتيوشا»، إلى البلاد عبر إحدى دول الجوار.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات العراقية: أن «وكالة الاستخبارات تمكنت في عمليتين منفصلتين على الحدود مع إحدى دول الجوار من ضبط 7 صواريخ كاتيوشا و57 قنبلة هاون، وكمية من الديناميت و18 مسدساً وبندقيتين وكميات كبيرة من العتاد العسكري». وأضاف البيان أن «العملية أفشلت محاولة عدد من المهربين إدخال الصواريخ والمتفجرات إلى البلاد، بعد نصب كمين لهم والتصادم معهم بتبادل إطلاق النار، مما اضطرهم للفرار وترك المضبوطات». وعادة ما تشن فصائل مسلحة موالية لإيران هجمات بالصواريخ تستهدف أغلبها المصالح الأميركية وأرتال التحالف الدولي.

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