سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة) شاركت قوات ووحدات خاصة من جيوش 6 دول عربية «مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان»، في فعاليات التدريب العسكري المشترك «سيف العرب» الذي تستضيفه القاهرة على ساحات قاعدة «محمد نجيب» العسكرية شمالي البلاد.

وتستمر فعاليات التدريب المشترك منذ انطلاقه الفترة بين 17 نوفمبر إلى 26 نوفمبر، وذلك بميادين التدريب القتالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكري.

وبحسب مصادر لـ«الاتحاد» فإن المراحل الأولى للتدريب ستشمل عقد مؤتمر تنسيقي بين قوات الدول المشاركة لتوحيد المفاهيم ونقل الخبرات التدريبية للقوات العربية، وكذلك اصطفاف كافة القوات المشاركة بالتدريب، إضافة لعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات العربية المشاركة.

ووفقاً للمصادر التي تحدثت لـ«الاتحاد» فإن التدريب له أهمية بالغة في أنه يجمع 6 دول عربية على عمليات القوات الخاصة البرية، وتنفيذ مختلف الرمايات البحرية والجوية والقفز الحر وتأمين حماية المياه الإقليمية، وإدارة عمليات مشتركة باستخدام الذخائر الحية النظام الليزري الحديث.

وأشارت المصادر إلى أنه في اختتام الفعاليات سيحضر رؤساء أركان الدول المشاركة وبعض الشخصيات العربية الهامة للحضور في مصر، لافتاً إلى أنه يعد نسخة شبيهة من التدريب المشترك السابق «درع العرب» الذي تم في نوفمبر الماضي بمشاركة القوات المسلحة الأردنية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين ولبنان والمغرب بصفة مراقب.

وتدريب «سيف العرب» يعد واحداً من أرقى التدريبات التي تنفذ على مستوى الوطن العربي، والذي يعمل على تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة، وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.

كانت هذه تفاصيل خبر «سيف العرب» تدريب عسكري مشترك لـ6 دول عربية في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.