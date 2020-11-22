إثيوبيا: الجيش يقترب من عاصمة «تيجراي»

سيف اليزيد - أديس أبابا (وكالات) أعلن الجيش الإثيوبي، أمس، سيطرته على مدينة جديدة في إقليم «تيغراي»، شمالي البلاد.

وقالت قوات الدفاع الإثيوبية الفيدرالية في بيان إنها بسطت سيطرتها على مدينة «أديغرات»، في سياق تقدمها نحو عاصمة الإقليم المضطرب ميكيلي، وتبعد «أدي غرات» عن عاصمة تيغراي 120 كيلومتراً.

ويصعب التحقق من تأكيدات جميع الأطراف، بسبب تعطل خطوط الهاتف والإنترنت منذ بداية الصراع في الرابع من نوفمبر الجاري.

وكانت القوات الإثيوبية طوقت «أديغرات»، أمس الأول، وسيطرت على مدينة «أكسوم» المجاورة، بعد معارك مع الجبهة الشعبية لتحرير «تيغراي».

وقالت وسيلة الإعلام الحكومية «إثيوبيا ستايت أوف إيميرجنسي فاكت تشيك» إن «قواتنا بصدد التقدم نحو ميكيلي»، عاصمة «تيجراي».

وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، عملية عسكرية في 4 نوفمبر ضد الجبهة التي يتهمها بالسعي إلى تقويض الحكومة الفدرالية ومهاجمة قاعدتين عسكريتين للجيش الإثيوبي في المنطقة، وهو ما تنفيه سلطات تيغراي.

وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان أمس، بتقدم الجيش، وقال «حررت قواتنا مدينة أديغرات بالكامل من ميليشيا جبهة تحرير شعب تيجراي».

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