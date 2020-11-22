بني ملال .. إستنفار أمني بعد محاولة انتحار بائع متجول”

استنفرت مصالح الأمن عناصرها اليوم السبت، بعد إقدام أحد الباعة المتجولين على محاولة الانتحار من فوق سطح سويقة تامكنونت ببني ملال والتهديد بالقاء ابنه من فوق سطح أحد الأسواق النمودجية.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد أقدم أربعيني على محاولة الإنتحاركشكل احتجاجي على عدم استفادته من عملية توطين بائعي الخضر والفواكه بالسويقة النموذجية تامكنونت.
وأضاف المصدر داته، أن تدخل السلطات المحلية وعناصر الامن مكن من ثنيه على هذه المحاولة ليسلم نفسه لمصالح الأمن حيث تم اقتياده إلى مصلحة الديمومة للاستماع اليه في محضر رسمي .
وقرر العشرات من الباعة الجائلين تنظيم اعتصام أمام سويقة تامكتونت احتجاجا على اقصائهم حسب تصريحاتهم من الاستفادة من محلات تجارية ..
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