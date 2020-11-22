تخطت الإصابات بوباء كوفيد-19 الذي يشهد انتشارا متجددا في الولايات المتحدة، عتبة ال12 مليون حالة بحسب الأرقام المحدثة بانتظام التي توفرها جامعة جونز هوبكنز. وبلغت الإصابات في الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا في العالم، 12 مليونا و19 ألفا و960 حالة بحسب هذا التعداد. أما الوفيات فقد بلغت 255 ألفا و414 حالة. وأتت هذه الحصيلة بعد ستة أيام فقط على تخطي هذا البلد عتبة ال11 مليونا.

كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة الإصابات بكوفيد-19 تتخطى 12 مليونا في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.