شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين الهجوم الإرهابي في صلاح الدين بالعراق والان نبدء بالتفاصيل
أدانت الحكومة الأردنية أمس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة صلاح الدين شمال غرب العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، كما أكد وقوف بلاده إلى جانب العراق في وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه وفي محاربة العصابات الإرهابية.
وأعرب السفير الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق ولذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.
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