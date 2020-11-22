شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أستراليا تتخطى 27 ألفا والوفيات 907 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أستراليا 27 ألفا و807 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات بمرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس بلغ 907 حالات وفاة، بينما تعافى من المرض 25 ألفا و521 شخصا.

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