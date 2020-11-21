الجيش الملكي “يواجه” وديا شباب المحمدية

يواصل الفريق العسكري سلسلة مبارياته الودية ضمن برنامجه الاعدادي لمنافسات الموسم الرياضي المقبل القادمة بمواجهة فريق شباب المحمدية، يوم الأربعاء المقبل.

وتعادل فريق الجيش الملكي، مساء اليوم السبت، بهدف لمثله في مباراته الودية الخامسة ضد فريق سطاد المغربي بملعب أكاديمية الجيش الملكي بالمعمورة ،في إطار استعدادات الفريق العسكري للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وسجل إݣامان هدف المباراة في الربع الثاني للشوط الثاني، فيما أدرك الزوار هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.