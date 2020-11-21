منظمة الصحة العالمية تدعو مجموعة العشرين لتوزيع عادل للقاحات كورونا في العالم

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم السبت دول مجموعة العشرين، لضمان “توزيع عادل” للقاحات كورونا في أنحاء العالم.

وشدد في مؤتمر ضم قادة المجموعة عبر الفيديو على أن “هذا هو الشرط الأساسي لاحتواء الوباء وتعافي الاقتصاد العالمي بشكل أسرع”.

وأضاف في الكلمة التي نشرت نصها منظمة الصحة العالمية أن دول مجموعة العشرين التي تمثل ثلثي سكان العالم و80% من الاقتصاد العالمي تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد.

وأنطلق اليوم السبت 21 نوفمبر2020 وعلى مدى يومين، أعمال قمة الدورة الـ15 لمجموعة العشرين على مستوى القادة، برئاسة المملكة العربية السعودية، ودالك باستخدام التكنولوجيا الرقمية.