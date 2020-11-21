ريال مدريد يواصل إهدار النقاط بالتعادل مع فياريال

واصل ريال مدريد، مساء اليوم السبت، مسلسل اهدار الفرص بعد تعادله مع مضيفه فياريال، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني “لليغا”، على ملعب “لا سيراميكا”.
وتمكن لاعب ريال مدريد ماريانو دياز من تسجيل هدف السبق في الدقيقة 2، بينما أحرز جيرارد مورينو هدف فياريال، في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.
ورفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، كما رفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الرابع من 5 إنتصارات و تعادلين و هزيمتين.
ويواجه أتلتيكو مدريد فريق برشلونة في قمة الليغا على ملعب واندامتروبوليتانو حيث يحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 17 نقطة، متقدما على برشلونة صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
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