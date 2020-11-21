شكرا لقرائتكم خبر عن 9702 إصابة بكورونا في المغرب والجزائر 1019 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 74 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5256، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 266711.
وسجلت الجزائر 1019 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 73774 حالةً.
وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء الفيروس الدكتور جمال فورار اليوم إلى وفاة 19 شخصاً متأثرين بـكوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2255 وفاة.
أما فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 48183 حالةً بعد تسجيل 602 حالة تعافٍ إضافية خلال ال24 ساعة.
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