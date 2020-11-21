شكرا لقرائتكم خبر عن 192 ألف إصابة و1885 وفاة بكورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 192,673 إصابة مؤكدة و 1,885 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 11,843,490 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 253,600 حالة وفاة.

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