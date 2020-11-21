توتنهام يقهر سيتي في قمة البريميرليج

وتلاقى الفريقان في ملعب توتنهام، في الجولة التاسعة من البطولة، حيث فاز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

هدف توتنهام الأول جاء في الدقيقة 5 عن طريق الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وتمكن إيمريك لابورت من تسجيل هدف التعادل لصالح كتيبة بيب جوارديولا، في الدقيقة 27 بعد تمريرة من زميله البرازيلي جابريل جيسوس.



ولكن تقنية الفيديو قررت إلغاء هدف مانشستر سيتي بداعِ وجود لمسة يد على جيسوس قبل تمريره الكرة إلى لابورت.

وفي الدقيقة 65 أحرز جيوفاني لو سيلسو ثاني أهداف كتيبة جوزيه مورينيو.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام إلى 20 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 12 نقطة في المركز العاشر.

وينتظر توتنهام نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي، غدًا في الجولة نفسها، حيث يحتل الثعالب المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ويليه الريدز بـ 17 نقطة.



يُذكر أن هزيمة مانشستر سيتي اليوم جاءت بعد يومين على تجديد عقد الإسباني بيب جوارديولا مع السكاي بلو، حتى عام 2023.