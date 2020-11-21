اعلن المرصد السوري، السبت، عن استهداف مواقع امنية في البو كمال بسوريا.
وقال المرصد في بيان تابعته الخليج 365، ان "قصف مجهول استهدف اكثر من ١٠ مواقع في ريف البو كمال بدير الزور".
واضاف انه "لم تعرف لغاية حجم الاضرار والخسائر الذي خلفها القصف".
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