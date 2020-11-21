جمهوريون بمجلس الشيوخ يقفزون من مركب ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمردًا متزايدًا بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، حيث وجه ثلاثة منهم انتقادات علنية له خلال يومين.

وذكرت صحيفة "الإندبندت" البريطانية أن الأعضاء بمجلس الشيوخ ميت رومني، ولامار ألكسندر، وسوزان كولينز دعوا الرئيس الأمريكي إلى التخلي عن محاولاته للضغط على مسؤولي الانتخابات بالولايات لدعم مزاعمه التي لا أساس لها بوقوع حالات تزوير جماعي في أوراق الاقتراع.

وتأتي الانتقادات في الوقت الذي أكد فيه سكرتير ولاية جورجيا، أمس الجمعة، فوز جو بايدن في إعادة فرز الأصوات.

كما أعلنت منصة "تويتر"، الجمعة، عزمها تسليم حساب الرئيس الأمريكي "@POTUS" إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم التنصيب.





وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "@POTUS" هو الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهو منفصل عن الحساب الخاص بالرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب "@realDonaldTrump" الذي يستخدمه في كتابة ونشر التغريدات.

في المقابل، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمر في اتخاذ إجراءاته القانونية بشأن الانتخابات الرئاسية.

وأضافت أن إدارة ترامب ملتزمة بقانون نقل السلطة، بعد إعلان جو بايدن رئيسا منتخبا للولايات المتحدة الأمريكية، نافية في الوقت نفسه أن يكون الرئيس ترامب أصدر أوامر بعدم التواصل بين إدارته وحملة بايدن.

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن حملة ترامب متمسكة بالدعاوى القضائية التي رفعتها، مشيرا إلى أن ترامب ينتظر مسار الدعاوى القضائية قبل أي تصريح بشأن الانتخابات.