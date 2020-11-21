القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - امتدح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الشيخ محمد زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، واصفا إياه بأنه "أذكى زعيم بالمنطقة".
وفي الجزء الثاني من مذكراته التي حملت عنوان "أرض الميعاد" امتدح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، واصفا إياه بأنه "أذكى زعيم في منطقة الخليج العربي".
وقال أوباما في معرض حديثه عن موقف الإدارة من الاحتجاجات التي شهدها العالم العربي، إنه لا يزال يتذكر تلك المحادثة التي أجراها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في عام 2011.
وتحدث أوباما في كتابه عن ثورات ما يسمى بـ"الربيع العربي" في عام 2011، والمظاهرات التي اندلعت في مملكة البحرين.
وفي هذا الصدد، قال أوباما إن ولي عهد أبوظبي أخبره خلال المحادثة الهاتفية أن التصريحات الأمريكية بشأن إقناع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بالتنحي عن حكم مصر، تثير قلقا بالغا لدى قادة الخليج.
وأضاف أوباما أنه أخبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برغبته في التعاون معه، لتجنب الاضطرار إلى الاختيار بين جماعة الإخوان والاشتباكات العنيفة المحتملة بين الجماعة من جانب والحكومات وشعوبها من جانب آخر.
وأضاف الكتاب أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حذر أوباما من أن الرسالة التي وجهتها الإدارة الأمريكية لمبارك لم تؤثر عليه فقط، بل ستؤثر على بقية دول المنطقة، وأن "سقوط مصر وتولي الإخوان زمام الأمور يشكل تهديدا لقادة عرب آخرين".
وأكد أوباما في كتابه أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "لم يخف معارضته لبيان البيت الأبيض حول مصر"، قائلا إن "البيان يظهر أن الولايات المتحدة ليست شريكا يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل".
كانت هذه تفاصيل خبر أوباما في مذكراته: محمد بن زايد قائد محنك ومن أذكى الزعماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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