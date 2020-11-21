السعودية: نؤيد السلام مع إسرائيل بشرط ضمان حق الفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الرياض تؤيد إقامة علاقات سلام مع إسرائيل، لكن بشرط إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إنه واثق من أن الإدارة الأمريكية القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي، وأي مناقشات معها ستقود إلى تعاون أقوى.



وتابع خلال مقابلة افتراضية لرويترز على هامش قمة مجموعة العشرين، إنه لا يرى أي مؤشر على تهديد إقليمي أثناء الفترة الانتقالية للرئيس المنتخب جو بايدن.

وأشار الأمير فيصل إلى أن تصنيف واشنطن جماعة الحوثي منظمة إرهابية سيكون "ملائما تماما".