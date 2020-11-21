سقوط صارخ في عسقلان أطلق من قطاع غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وسائل إعلام عبرية عن سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة مساء اليوم في عسقلان.
وأفاد موقع "مفزاك درومي" العبري، بأن "صاروخا سقط على ما يبدو في منطقة مفتوحة، لم تتمكن منظومة القبة الحديدية من اعتراضه، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".
وكانت صافرات الإنذار دوت مساء اليوم في مستوطنات "غلاف غزة".
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