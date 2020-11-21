شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات: رئاسة السعودية قمة العشرين تؤكد دور الرياض المركزي بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

متابعات_ السعودية نيوز

أكدت الإمارات أن قمة العشرين الافتراضية، التي ستنطلق اليوم برئاسة السعودية، تؤكد الدور المركزي للرياض في المنطقة، مشددة على أن رئاسة المملكة للقمة في ظل التحديات الراهنة أمر استثنائي.



وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية عبر «تويتر»، إن «قمة دول مجموعة العشرين برئاسة السعودية الشقيقة تؤكد الدور المركزي للرياض في المنطقة، موقع طالما ارتبط بالاستقرار والازدهار والحرص على المصالح الخليجية والعربية والإسلامية».

من جهته، ثمن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير جهود الإمارات في إطار مكافحة آثار جائحة كورونا. إلى ذلك، شددت الإمارات خلال اجتماع لوكلاء وزارة المالية ضمن المسار المالي لـــ (G20) على دعم المجموعة بشكل أكبر للبلدان الضعيفة ومساندتها في خلق الحيز المالي اللازم لمواجهة تحديات تفشي الوباء.